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شاهدد: مقاطع نشرتها وزارة الدفاع الروسية تظهر وحدات مدفعية تضرب مواقع أوكرانية

لقطات تزعم وزارة الدفاع الروسية أنها تظهر وحدات مدفعية تضرب مواقع أوكرانية، 10 دجنبر 2023
لقطات تزعم وزارة الدفاع الروسية أنها تظهر وحدات مدفعية تضرب مواقع أوكرانية، 10 دجنبر 2023 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد لقطات وصفت بأنها تظهر مفارز مدفعية في أوكرانيا تضرب مواقع الجيش الأوكراني في كليشيفكا وفي منطقة كوبيانسك وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

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وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، وجهت أطقم مدافع تابعة للقوات الروسية ضربات إستهدفت مواقع الجيش الأوكراني في كليشيفكا وفي منطقة كوبيانسك وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للأرجنتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء وجوده في الأرجنتين.

وقال زيلينسكي إنه أطلع ماكرون على تطورات الخطوط الأمامية في الحرب وشكره على المساعدة العسكرية الفرنسية.

وأكد زيلينسكي: "لقد شددت أيضًا على أهمية قمة EUCO التي تفتتح محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. لقد استوفت أوكرانيا جميع توصيات المفوضية الأوروبية المطلوبة”.

وأضاف: "قرارات المجلس الأوروبي سيكون لها تأثير كبير على تحفيز المجتمع الأوكراني والجيش".

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