بقلم: Euronews

بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة في روسيا ليكون بذلك قد قضى أكثر من عشرين عاما في الحكم (إعلام رسمي)

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس القادم،على ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وذكرت وكالات الأنباء أن بوتين أبلغ قراره إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، بعد مراسم تقليد أوسمة لعدد من أفراد الجيش في الكرملين.

وقال جوغا "نحن سعداء جدا لأن الرئيس استجاب لطلبنا الترشح"، على ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية.

لكن بوتين لم يعلن رسميا بعد عزمه على خوض الانتخابات المقررة بين 15 و17 آذار/مارس العام المقبل.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن "رئيسنا لم يتجنب قط ولا يتجنب اتخاذ القرارات المسؤولة".

وأضافت "واليوم أكد ذلك مرة أخرى. أكد ذلك في لحظة خيار تاريخي وتحد تاريخي".

يقول محللون إن بوتين لن يواجه أي منافسين رئيسيين، ومن المرجح أن يسعى للحصول على أكبر تفويض ممكن لطمس الخلاف الداخلي بشأن النزاع في أوكرانيا.