أوكرانيا: إسقاط صواريخ روسية قرب كييف وبريطانيا سترسل سفينتين إلى البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط ثمانية صواريخ روسية كانت متجهة نحو كييف فجر الاثنين، فيما أبلغت السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

اعلان

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام "وفق المعلومات الأولية، حوالى الساعة 04,00 (02,00 ت غ)" بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف".

وأضافت: "في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة في مسار بالستي".

من جهتها ذكرت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أن شظايا صواريخ سقطت على منطقة دارنيتسكي في جنوب شرق العاصمة، مضيفة أن فرق الإسعاف عالجت أربعة من السكان أصيب أحدهم بشظية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن "شظية صاروخ ألحقت أضرارا بمبنى قيد الإنشاء في منطقة دارنيتسكي" ما تسبب في حريق تم إخماده بسرعة.

سفينتان بريطانيتان إلى البحر الأسود

وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن المملكة المتحدة ستزود الدفاع الأوكراني سفينتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان إن هاتين السفينتين "ستوفران لأوكرانيا قدرات حيوية ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر وفتح طرق تصدير مهمة".

وانخفضت الصادرات الأوكرانية في شكل كبير منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، بعد تحول البحر الأسود ساحة مواجهة رئيسية بين موسكو وكييف.

ويتزامن توريد لندن هاتين السفينتين مع إعلان شابس ونظيره النرويجي بيورن أريلد غرام الاثنين عن تحالف في مجال القدرات البحرية.

وقال شابس في بيان إن هذا "جهد جديد من المملكة المتحدة والنروج وحلفائنا لتعزيز الوسائل البحرية لأوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف أن الهدف هو السماح لكييف "بالدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن في البحر الأسود".

وقد تقرر هذا التحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال التي تضم نحو خمسين دولة.

منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 5,3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومن المقرر أيضا أن يكشف شابس الاثنين عن عناصر جديدة للدعم العسكري الذي تقدمه لندن لكييف.