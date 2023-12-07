ماذا يعني اتفاق تعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا بين واشنطن وكييف؟

بقلم: يورونيوز

منذ إنطلاق دء الغزو الروسي، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية للصمود في وجه القوات الروسية.

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أعلنت كييف أوكرانيا عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى كييف، وسط شكوك بشأن استمرارية الدعم الغربي للقوات الأوكرانية في مواجهتها القوات الروسية.

منذ إنطلاق دء الغزو الروسي، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية للصمود في وجه القوات الروسية.

لكن بعد حوالى عامين من النزاع، بدأت تظهر علامات على تزايد القلق في أوروبا والولايات المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية "تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا كأحد الأولويات الرئيسية".

وأضاف البيان "ستسهّل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصًا في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة".

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الخطط تم وضعها خلال مؤتمر لصناعة الدفاع شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون عُقد في واشنطن هذا الأسبوع.

وتابعت الرئاسة "حضر الحدث نحو 350 مصنّعًا أميركيًا وأوكرانيًا وأوروبيًا ومسؤولين حكوميين".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام أن أوكرانيا ستنهار بعد أسبوع واحد من انقطاع الدعم الأوروبي والأميركي عنها.

وأعلن العديد من كبار مصنعي الأسلحة الغربيين بما في ذلك شركة "راينميتال" الألمانية وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، عن خطط للعمل مع شركات أوكرانية داخل البلد.