بقلم: يورونيوز

الحكم العسكري في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة.

اعلان

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها في 4 و18 شباط/فبراير 2024 "لأسباب فنية".

وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه "الاسباب الفنية" العوامل المرتبطة باقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالاضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الاحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الاعلان عنه في بيان لاحق".