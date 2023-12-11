اضطهاد ومنفى اختياري.. وفاة الطبيبة الصينية التي كشفت عن مرض الإيدز عن عمر يناهز الـ95 عامًا

بقلم: يورونيوز

بعد انتشار أنباء وفاتها يوم الإثنين، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية برسائل التعازي، بينما انتقد البعض انتقالها إلى الولايات المتحدة وموقفها ضد الحكومة الصينية.

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توفيت الطبيبة والناشطة الصينية الشهيرة جاو ياوجي، التي كشفت عن وباء فيروس الإيدز في الريف الصيني في التسعينيات، يوم الأحد عن عمر يناهز 95 عامًا في منزلها بالولايات المتحدة.

إن صراحة جاو بشأن تفشي الفيروس، الذي قدّر البعض أنه أصاب عشرات الآلاف، أحرجت الحكومة الصينية ما دفعها إلى العيش في منفى اختياري لأكثر من عقد من الزمان في مانهاتن، نيويورك.

وأكدت لين شيو، وهي امرأة قريبة من جاو والتي قامت بتجميع تاريخ شفهي لها، لوكالة أسوشيتد برس في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الإثنين أن "الوصي" على جاو، البروفيسور في جامعة كولومبيا أندرو جيه ناثان، اتصل بها لإعلامها بوفاة الطبيبة.

مكافحة فيروس الإيدز

وأصبحت جاو أشهر ناشطة في مجال مكافحة الإيدز في الصين بعد أن تحدثت علنًا ضد مخططات بيع الدم التي أصابت الآلاف بفيروس نقص المناعة البشرية، خاصة في مقاطعة خنان مسقط رأسها في وسط الصين.

وقد تم الاعتراف بمساهماتها في نهاية المطاف إلى حد ما من قبل الحكومة الصينية، التي اضطرت إلى التعامل مع أزمة الإيدز في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الطبيبة والناشطة الصينية الشهيرة جاو ياوجي Greg Baker/Copyright 2023 The AP

وقد حظي عمل جاو باعتراف المنظمات الدولية والمسؤولين، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2009، حيث بدأت بإجراء محادثات وتأليف كتب عن تجاربها.

وقالت لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة سابقة إنها صمدت أمام الضغوط الحكومية واستمرت في عملها لأن "الجميع يتحمل مسؤولية مساعدة شعبه. كطبيب، هذه وظيفتي. لذا فإن الأمر يستحق ذلك."

وقالت إنها تتوقع من المسؤولين الصينيين "مواجهة الواقع والتعامل مع القضايا الحقيقية، وليس التستر عليها".

اضطهاد من الحكومة الصينية

كانت جاو طبيبة نسائية متجولة اعتادت قضاء أيام على الطريق في علاج المرضى في القرى النائية، والتقت بأول مريضة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1996 - وهي امرأة أصيبت بالعدوى من عملية نقل دم في أثناء إجراء عملية جراحية.

وغالبًا ما يستخدم مشغلو بنوك الدم المحلية إبرًا قذرة، وبعد استخراج البلازما من المزارعين، يقومون بتجميع الدم المتبقي لعمليات نقل الدم المستقبلية، وهي طريقة كارثية يكاد يكون من المؤكد أنها تنشر فيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

الطبيبة والناشطة الصينية الشهيرة جاو ياوجي Elizabeth Dalziel/AP

في ذلك الوقت، قامت جاو بالتحقيق في الأزمة من خلال التنقل إلى منازل الناس. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في تلك الفترة بلغ عشرات الآلاف، على الرغم من عدم إجراء مسح وطني لأن الحكومة كانت تحاول إخفاء الأزمة.

وفي عام 2001، رفضت الحكومة إصدار جواز سفر لها للذهاب إلى الولايات المتحدة لقبول جائزة من إحدى مجموعات الأمم المتحدة. وفي عام 2007، أبقاها مسؤولو مقاطعة هينان قيد الإقامة الجبرية لمدة 20 يومًا تقريبًا لمنعها من السفر إلى بكين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة والحصول على جائزة أخرى.

وبعد انتشار أنباء وفاتها يوم الإثنين، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية برسائل التعازي، في حين انتقد البعض انتقالها إلى الولايات المتحدة وموقفها ضد الحكومة الصينية.