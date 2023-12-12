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بسبب أزمة الجفاف.. نفوق نحو 100 فيل في زيمبابوي

أزمة الجفاف في زيمبابوي
أزمة الجفاف في زيمبابوي Copyright Tsvangirayi Mukwazhi/AP
بقلم:  يورونيوز
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تبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم حوالي 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

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نفق ما لا يقل عن 100 فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي، على ما أفادت منظمة للرفق بالحيوان الاثنين.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أنّ "موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقًا في متنزه وانغي الوطني، فاستحالت بركًا من الطين".

فيل نافق في زيمبابوي
فيل نافق في زيمبابويTsvangirayi Mukwazhi/Copyright 2019 The AP

وأضاف: "نفق ما لا يقل عن 100 فيل بسبب شح المياه".

وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم حوالي 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

حيوانات تغادر المنتزهات

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أنّ "المتنزه مجهّز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه وتجبر الحيوانات البرية على التنقّل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والطعام".

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي أن "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزه الوطني بحثًا عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.

وقال الخبير في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان فيليب كوفاوغا، إن نفوق الحيوانات المتوقع "ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أحد مؤشرات المشاكل المعقدة والعميقة التي تهدد مسألة حفظ الموارد الطبيعية في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب التغير المناخي".

وفي العام 2019، نفق أكثر من 200 فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الذي يحذر من هذه "الظاهرة المتكررة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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