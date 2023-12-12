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الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله فيتنام
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله فيتنام Copyright HOANG DINH NAM/
بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى هانوي عاصمة فيتنام للمرة الأولى في ست سنوات في إطار زيارة دولة تهدف إلى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة المتنامي في هذه الدولة الشيوعية الواقعة في جنوب شرق 'سيا.

وذكر تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي، "وصل شي جينبينغ ظهر الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر بالتوقيت المحلي إلى هانوي في طائرة خاصة وباشر زيارة دولة لجمهورية فيتنام الاشتراكية".

وسيلتقي شي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ الذي عزز العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن خلال زيارة دولة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في أيلول/سبتمبر.

وأتت زيارة بايدن في إطار جهود الولايت المتحدة عبر العالم بهدف احتواء قوة الصين الاقتصادية المتنامية وضمان امدادات واشنطن من المواد الأساسية الضرورية للصناعات التكنولوجية المتطورة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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شي جينبينغ الصين فيتنام علاقات دبلوماسية