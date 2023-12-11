بقلم: يورونيوز

تطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

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استدعت الفلبين سفير الصين، حسبما قالت وزارة الخارجية الاثنين، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقُدّمت احتجاجات دبلوماسية "كما استُدعي السفير الصيني" على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا الصحافيين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فيليبينية خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية يومي السبت والأحد.

ووقع أيضا تصادم بين قوارب فيليبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه.

وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.

رد بكين

قالت بكين الإثنين إن عمليات خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية كانت "مهنية ومعتدلة"، مؤكدة أنها "تقدمت بشكاوى شديدة" إلى مانيلا بشأن هذه الاحتكاكات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية" مشددة على أن بكين "اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية طبقا للقانون الدولي".