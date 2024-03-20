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استقالة رئيس فيتنام بعد عام واحد من توليه المنصب

jj
jj Copyright Parker Song/AP
بقلم:  يورونيوز
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بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، قدم فو فان ثونغ، رئيس فيتنام استقالته، وفق بيان أصدره الحزب الشيوعي يوم الأربعاء.

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وتأتي استقالة فو فان ثونغ في خضم حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الدولة الشيوعية.

ووافقت اللجنة المركزية للحزب على استقالة فو فان ثونغ، وأكدت في بيانها أن الانتهاكات التي ارتكبها تركت أثرًا سلبيًا على سمعة الحزب الشيوعي.

واجه ثونغ اتهامات بانتهاك "أنظمة" لم تحددها، وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيساً للدولة.

ثونج، البالغ من العمر 53 عامًا، تولى منصب رئيس فيتنام في مارس/آذار 2023، بعد استقالة سلفه. 

وسبق أن أرغمت حملة مكافحة الفساد سلف ثونغ، نغوين فو ترونغ، على التنحي في يناير 2023، وخاصة بسبب ملفات متعلقة بجائحة كورونا

منصب الرئيس في فيتنام هو منصب شرفي إلى حد بعيد ويأتي في المرتبة الثالثة في التسلسل السياسي في البلاد.

وتشنّ فيتنام حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، شهدت إقالة العديد من الوزراء ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الاحتيال.

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