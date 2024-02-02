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شاهد: سفينة محملة بآلاف المواشي كانت متجهة إلى إسرائيل تعود إلى أستراليا خوفاً من هجمات الحوثيين

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extract video Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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رست السفينة "بهيجة" المحملة بالماشية والأغنام في ميناء فريمانتل الواقع في غرب استراليا يوم الخميس، بعد 25 يوما في البحر إثر هجمات الحوثيين.

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وحولت السفينة التي تحمل على متنها حوالي 16,500 رأس من الأغنام والماشية مسارها بعد أسبوعين، بعد طلب الحكومة الاسترالية لها بالعودة إثر الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

ظلت السفينة راسية قبالة الساحل الغربي لأستراليا مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الحيوانات الموجودة على متنها وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

وتقوم الحكومة الاسترالية بدراسة خطة طوارئ لتفريع الأعداد الكبيرة من الماشية ثم حجرها صحيا. وقال وزير الزراعة والغابات الأسترالية، آدم فينيسي، للصحفيين في كانبيرا، إن الوزارة تعمل على قدم وساق للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن.

وتبحر السفينة بهيجة تحت علم جزر مارشال ولكنها ستسلم الماشية لشركة التصدير الإسرائيلية "باسم دباح"، وفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وتواجه السفن المحملة بالحيوانات المتجهة عبر البحر الأحمر رحلات أطول بسبب الصراع المتصاعد.

المصادر الإضافية • أ ب

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