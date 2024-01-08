"بعد أن ساهمت في أمن إسرائيل"... ألمانيا مستعدة لبيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية

بقلم: يورونيوز

أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد، أن بلادها مستعدة للسماح ببيع طائرات اليوروفايتر إلى السعودية، بعد أن علقت برلين لسنوات بيع الأسلحة للرياض إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

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وتم الإعلان عن ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى تل أبيب، حيث أشارت إلى مساهمة الرياض في تعزيز أمن إسرائيل من خلال اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من قبل الحوثيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت بيربوك، إلى أنه "لهذا السبب لن تمانع ألمانيا فكرة بريطانيا بشأن تزويد الدولة الخليجية بالمزيد من مقاتلات يوروفايتر".

وأكدت بيربوك، أن المملكة الخليجية تدرك منذ فترة الخطر الذي يشكله الحوثيون على الأمن الإقليمي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وقع خلال 2019، خلال زيارة له إلى المملكة المتحدة على بروتوكول اتفاق يقضي بشراء المملكة 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".

إلا أن ألمانيا جمدت حينها الصفقة؛ مما عرقل وصول الطائرات إلى السعودية.