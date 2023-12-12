فيديو: "دعوا غزة تعيش".. محتجون أمريكيون يهود يكبلون أنفسهم على سياج البيت الأبيض

بقلم: يورنيوز

الناشطون اليهود الأمريكيون طالبوا رئيس بلادهم بالسعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهتفوا بشعار "أوقفوا الإبادة الجماعية".

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قيّد متظاهرون أميركيون يهود أنفسهم بالسلاسل على سياج البيت الأبيض يوم الإثنين للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وهتف المتظاهرون بشعار "أوقفوا الإبادة الجماعية" في غزة. ونظمت المظاهرة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وجاء المتظاهرون من واشنطن ومدينة نيويورك وكاليفورنيا.

وحمل المتظاهرون يافطة كُتب عليها: "حكماء اليهود يقولون لبايدن: أوقف الإبادة الجماعية، يجب وقف إطلاق النار الآن!"

كما هتف المتظاهرون الـ-18 عبارة "دعوا غزة تعيش". وقالت بيني روزنفاسر، وهي متظاهرة يهودية من أوكلاند بولاية كاليفورنيا: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لي، هناك إبادة جماعية أخرى تحدث الآن باسمي، وأنا أفعل كل ما بوسعي لوقفها."

وهرعت قوات الأمن إلى مكان الاحتجاج، حيث فكت المتظاهرين المكبلين بالسياج، وأصدرت مخالفات لهم ثم أخلت سبيلهم.