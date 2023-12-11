"كما تمزق إسرائيل الفلسطينيين"… ألماني يمزق جواز سفره تضامنا مع غزة

بقلم: يورونيوز

"أمزق جواز سفري كما تمزق إسرائيل الفلسطينيين"... ألماني يعبر عن تضامنه مع غزة بطريقته الخاصة في شوارع عاصمة بلاده.

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تم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات قيام شاب ألماني بتمزيق جواز سفره أثناء مشاركته في مظاهرة داعمة لفلسطين في وسط العاصمة برلين.

اتخذ الشاب هذه الخطوة كتعبير عن احتجاجه على موقف بلاده من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ شهرين.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يقول بأعلى صوته أنه يشعر بالخجل لأنه ألماني، وقد قرر أن يحتج على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عن طريق تمزيق جواز سفره تمامًا كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها، حسب تعبيره.

وبدأت إسرائيل هجومها العنيف على قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعهدت منذ هذا التاريخ "بالقضاء" على حماس، وتواصل حملة قصف مكثفة على قطاع غزة كما باشرت عمليات برية اعتبارًا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت حرب إسرائيل الدامية عن مقتل 18 ألف شخص في القطاع، نحو 70% منهم نساء وأطفال.

ووفق الأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص أي نحو 85% من السكان عن منازلهم في غزة بسبب الحرب التي دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المنازل.

وتفرض إسرائيل "حصارًا كاملًا" على قطاع غزة منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر ما تسبب في نقص خطير في المياه والغذاء والدواء والكهرباء. كما أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات تحلية المياه غير متوافر.