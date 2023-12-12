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شاهد: متظاهر يعلّق علم فلسطين على شمعدان يهودي عملاق في الولايات المتحدة

تعليق العلم على شمعدان يهودي
تعليق العلم على شمعدان يهودي Copyright Jacob Dressler/AP
بقلم:  يورونيوز
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قام متظاهر مناهض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتعليق علم فلسطين على شمعدان يهودي كبي وضع بمناسبة عيد حانوكا في ولاية كونيكتيكت مما أثار استياءً كبيراً ودفع الشرطة للتحقيق في الواقعة.

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وقام الرجل أثناء مشاركته بمسيرة مؤيد للفلسطينيين بتسلق الشمعدان العام بالقرب من حرم جامعة ييل في مدينة نيو هيفن وترك العلم أعلى الشمعدان الذي وضع بمناسبة عيد حانوكا.

وتوجه عدد من المشاركين في المظاهرة إلى الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته مطالبين إياه بالنزول وإزالة العلم وهو ما تم بالفعل بعد أقل من دقيقة من الواقعة.

وقال جيك دريسلر، وهو محامٍ شهد الحادث، إن الشخص الذي وضع العلم تعرض لانتقادات من قبل بعض المشاركين بالمسيرة يوم السبت.

وأضاف دريسلر: "كان زملاؤه المحتجون يقولون: انزل، انزل. سيظهرنا هذا بشكل سيء. وبعد دقيقة واحدة، قفز للأعلى وسحبه (العلم) للأسفل".

وقالت الشرطة إن الشمعدان لم يتعرض لأي تخريب خلال الواقعة وأضافت أنها غير متأكدة إذا كان الحادث يرتقي إلى تصنيف جريمة كراهية.

لكن الواقعة تأتي وسط مزاعم كبيرة للطلاب اليهود بالجامعات الأمريكية بعدم توفير حماية لهم مما يصفونه بمعاداة السامية في أعقاب الحرب في غزة.

وقال رئيس جامعة ييل، بيتر سالوفي في بيان، إن وضع العلم الفلسطيني على الشمعدان "ينقل رسالة معادية للسامية بشدة إلى السكان اليهود في نيو هيفن".

كما أدان منظمو المظاهرة الداعمة لفلسطين هذا الفعل، ووصفوه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "عمل معادٍ للسامية يقوم به فرد لا ينتمي إلى أي من المجموعات المشاركة (بالمسيرة)".

المصادر الإضافية • أ ب

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