وفاة مريض في قافلة طبية في غزة بسبب التفتيش الإسرائيلي المطول والصحة العالمية تندد

بقلم: يورونيوز

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء بالقيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية في قطاع غزة والتي أودت بحياة أحد الجرحى وفق قوله.

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وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس"، "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش والاحتجاز المطوّلة للعاملين في مجال الصحة، وهي عمليات تعرّض حياة المرضى الضعفاء للخطر".

وروى تفاصيل العقبات التي اعترضت قافلة السبت خلال ذهابها إلى شمال قطاع غزة والمستشفى الأهلي العربي وخلال عودتها. وأوضح أن القافلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، أوقفت مرتين عند حاجز في منطقة وادي غزّة التي تفصل بين شمال وجنوب القطاع، ذهابًا وإيابًا.

ولم يحدد المدير العام للمنظمة الجهة المسؤولة عن حاجز التفتيش في منشوره على "إكس".

لكن ناطقًا باسم منظمة الصحة العالمية أكّد لوكالة فرانس برس أن الجيش الإسرائيلي كان يدير عمليات التفتيش تلك. وأضاف تيدروس "بعض عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني أوقفوا مرتين".

ولفت إلى أن سيارة إسعاف وواحدة من شاحنات المساعدات الطبية أُصيبتا برصاص عند دخولهما مدينة غزة، دون تحديد هوية الجهة التي أطلقت الرصاص.

كافة وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

في طريق العودة، "صدرت تعليمات لبعض المرضى والعاملين الصحيين التابعين للهلال الأحمر عند نقطة التفتيش بالخروج من سيارات الإسعاف والتعريف عن أنفسهم، وتم احتجاز بعض العاملين في مجال الصحة واستجوابهم لعدة ساعات".

وتابع تيدروس "بسبب هذا التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق، نظرًا لخطورة جراحه والتأخر في حصوله على العلاج".

ويدعو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مع كافة وكالات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل "حصارًا كاملًا" على قطاع غزة منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر ما تسبب في نقص خطير في المياه والغذاء والدواء والكهرباء. كما أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات تحلية المياه غير متوافر.