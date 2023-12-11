في تصريح غير متوقع.. إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة

بقلم: يورونيوز

طالبت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، الأمم المتحدة بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الإمدادات الإنسانية لا تصل إليه بما يكفي في الوقت المناسب.

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طالبت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، الأمم المتحدة بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الإمدادات الإنسانية لا تصل إليه بما يكفي في الوقت المناسب.

أعلنت "كوغات" عبر منصة "إكس" أنها قد قامت بتعزيز قدراتها في تفتيش شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة. وقالت إنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم لتمكين زيادة عمليات التفتيش. ومع ذلك، لا تزال المساعدات في انتظار الدخول عبر مدخل رفح.

وقالت "يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بجد أكثر لتقديم المزيد من المساعدات، حيث إنها متوفرة والناس في القطاع بحاجة إليها".

يذكر أن حكومة الحرب في إسرائيل قد رفضت زيادة عدد الشاحانات الداخلة إلى القطاع والسماح بالحد الأدنى فقط من الوقود بالدخول وذلك بعد وساطات دولية.

وربطت إسرائيل وحماس موضوع المساعدات بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن.

وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين في غزة من خلال قصف الأحياء السكنية والمستشفيات ومقرات المنظمات الدولية.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن فتح معبر كرم أبو سالم لفحص الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى غزة عبر معبر رفح في مصر.

تعمل "كوغات" ضمن وزارة الدفاع الإسرائيلية وتتولى المسؤولية عن التنسيق والإدارة في الأراضي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.