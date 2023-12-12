زارا تسحب إعلانا بعد دعوات للمقاطعة بسبب صور اعتُبرت مسيئة لقتلى غزة

بقلم: يورونيوز

أظهرت الحملة الإعلانية بشكل خاص عارضة أزياء تقف حاملة على كتفها تمثالاً بحجم شخص بالغ ملفوفاً بملاءة بيضاء، أمام ما يشبه ورشة للأعمال الفنية، وسط غرفة يمكن فيها رؤية قطع من الجص أو أجزاء من الجدران المدمرة.

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سحبت علامة "زارا" التجارية حملة إعلانية كانت أطلقتها قبل أيام، بعد انتشار دعوات للمقاطعة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب احتوائها صوراً اعتبرت جهات عدة أنها تستهزئ بقتلى الحرب في قطاع غزة، وهو ما نفته الشركة الإسبانية العملاقة.

وقالت العلامة التجارية الشهيرة التابعة لمجموعة "إنديتكس" الرائدة عالمياً بقطاع الألبسة الجاهزة، في بيان نشرته الثلاثاء عبر الشبكات الاجتماعية إن "بعض العملاء شعروا بالإهانة من هذه الصور، التي باتت محذوفة، وأعطوها تفسيرات بعيدة جداً عما كان مقصوداً منها عند إنشائها".

وقد أظهرت الحملة الإعلانية بشكل خاص عارضة أزياء تقف حاملة على كتفها تمثالاً بحجم شخص بالغ ملفوفاً بملاءة بيضاء، أمام ما يشبه ورشة للأعمال الفنية، وسط غرفة يمكن فيها رؤية قطع من الجص أو أجزاء من الجدران المدمرة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم البعض هذه الحملة بأنها مستوحاة من صور واردة من الحرب التي تدور رحاها بقطاع غزة.

وبيّنت رسالة نُشرت على منصة إكس خصوصاً صورة لعارضة الأزياء في حملة "زارا"، إلى جانب أخرى لأمّ من غزة تعانق جثمان ابنها ملفوفاً بكفن أبيض، مع تعليق انتقد صاحبه استخدام "الأنقاض والأكفان ديكوراً" لحملة إعلانية.

وانتشرت دعوات كثيرة لمقاطعة علامة"زارا" التجارية على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك تحت وسم #قاطعوا زارا.

وأوضحت "زارا" في بيانها أن حملتها الإعلانية "صُممت في تموز/يوليو وصُوّرت في أيلول/سبتمبر"، أي قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي اندلعت عقب هجوم دموي غير مسبوق نفذته الحركة الإسلامية الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة.

وبحسب العلامة التجارية الإسبانية، فإن هذه الحملة "تقدّم سلسلة صور لمنحوتات غير مكتملة في ورشة نحاتين"، وقد "أُنشئت بهدف وحيد يتمثل في تقديم الملابس الحرفية في سياق فني". واختتمت العلامة التجارية بيانها قائلة "تأسف زارا لسوء الفهم هذا، ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع".

في بداية الحرب، أعلنت شركة "إنديتكس" أنها ستغلق "موقتاً" متاجرها البالغ عددها 84 في إسرائيل حتى إشعار آخر.