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شاهد: احتجاج داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

المتظاهر الذي تسلق تمثال الجبال والسحب في مبنى الكونغرس
المتظاهر الذي تسلق تمثال الجبال والسحب في مبنى الكونغرس Copyright J. Scott Applewhite
بقلم:  يورونيوز
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تمكن أحد المتظاهرين من تسلق تمثال الجبال والسحب الذي يوجد في ردهة مبنى "هارت" بمكتب مجلس الشيوخ حيث ربط نفسه بالتمثال. ولا يُسمح بالمظاهرات داخل مباني الكابيتول.

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اعتقلت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر من 40 محتجًا تظاهروا أمام مبنى مكاتب مجلس الشيوخ يوم الإثنين. وكان المتظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب التي تدور رحاها بين إسرائيل وحركة حماس.

وتمكن أحد المتظاهرين من تسلق تمثال الجبال والسحب الذي يوجد في ردهة مبنى "هارت" بمكتب مجلس الشيوخ حيث ربط نفسه بالتمثال. ولا يُسمح عادة بالتظاهر داخل مباني الكابيتول.

المصادر الإضافية • أ ب

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