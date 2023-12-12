مخاض تحت القصف.. معاناة الحوامل في قطاع غزة تتصاعد بسبب الحرب الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة في الشهر المقبل.

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انتظر الزوجان سليم وإسراء 9 أشهر، لاستقبال طفلتهما وبدء صفحة جديدة من حياتهما، إلا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة غيرت مسار وتوقعات حياتهما.

وكان الوصول قبيل المخاض إلى جناح الولادة يعني رحلة محفوفة بالمخاطر بين نيران الصواريخ.

الولادات في غزة AP Photo

وبعد أن نجوا من ذلك، قال الزوجان، اللذان يقيمان في زاوية من الخيام بمستشفى الأقصى، إنهما لا يملكان ما يكفي من الطعام أو المال أو القوة لرعاية طفلتهما التي تبلغ من العمر أسبوعًا بشكل صحيح.

وقال سليم: "إن رضاعتها لا تكفي الطفل لأن الأم نفسها لا تأكل".

عدد كبير من الحوامل

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة في الشهر المقبل.

ومع ذلك، هناك ما لا يقل عن 22 مستشفى في غزة، بما في ذلك أجنحة الولادة، خارج الخدمة وفقًا لوزارة الصحة في الأراضي التي تسيطر عليها حماس.

ويقول الأطباء إن هناك نقصًا في الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية التخدير والمطهرات.

للوصول إلى جناح الولادة المجهز، قال سليم إنه اضطر هو وإسراء إلى الانتقال من مستشفى الأقصى في دير البلح إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين عبر سيارة إسعاف، على بعد حوالي ستة كيلومترات.

وعلى الرغم من المسافة القصيرة نسبيًا، استغرقت الرحلة أكثر من ساعة وكانت هناك ثلاث غارات جوية كادت أن تقتلهما.

وقال وسام شلتوت الطبيب في مستشفى العودة: "نحن نعمل في ظروف استثنائية الآن".

وأولئك الذين لا يستطيعون العثور على سيارة إسعاف أو سيارة يواجهون رحلة أصعب بعد.

وقال عوض درويش إنه اضطر هو وابنته الحامل للسفر إلى مستشفى العودة سيراً على الأقدام.

كان لديهم خيار السفر بعربة يجرها حمار، لكنه كان يخشى أن تؤدي حركة العربة الخشبية إلى ولادة ابنته على الطريق.