شاهد: في أول رحلة خارجية .. الطائرة الصينية سي 919 محلية الصنع تصل إلى هونغ كونغ

بقلم: يورونيوز

ظهرت طائرة الركاب الصينية الجديدة المصنوعة محلياً لأول مرة خارج البر الرئيسي للصين الأربعاء، حيث ألقت وسائل الإعلام الدولية في هونغ كونغ أول نظرة عليهاعن قرب.

اعلان

وقامت الطائرة C919 بأول رحلة تجارية لها في آيار/مايو، وهي أساسية لطموحات بكين المستمرة منذ عقود للتنافس مع الأوروبيين والأمريكيين في الجو وتقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الأجنبية.

وتأمل السلطات أن تتحدى الطائرة الأنيقة ضيقة البدن التي تصنعها شركة الطيران التجارية الصينية المملوكة للدولة (COMAC) - الطرز الأجنبية مثل Boeing 737 MAX وAirbus A320.

وسيتم عرض طائرة C919 في مطار هونغ كونغ الدولي، وستحلق فوق ميناء فيكتوريا بالمدينة يوم السبت.

وأشاد زعيم هونغ كونغ جون لي الأربعاء بتطوير طائرتي C919 وARJ21 - وهو نموذج أصغر حجماً وسابقاً صنعته شركة COMAC - باعتباره "معالم مهمة" في قطاع الطيران الصيني.

وقال لي في حفل أقيم بالمطار "إن التطوير الناجح للصين لطائرة ركاب كبيرة يرمز إلى مكانتها الرائدة في صناعة وسائل النقل".

وذكر المسؤولون في بيان أن الطائرة C919 تلقت 1061 طلباً من أكثر من 30 عميلاً حتى هذا الأسبوع.

واستثمرت الصين بكثافة في الطائرة النفاثة المحلية في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التقنيات الرئيسية، لكن العديد من أجزاء الطائرة C919 يتم الحصول عليها من الخارج.

وحصلت الطائرة على شهادة رسمية للطيران العام الماضي بعد أكثر من عقد من التطوير، لكنها لم يتقدم لشرائها بعد أي عملاء دوليين.

وقال مسؤولون إنه تم نقل أكثر من 60 ألف مسافر بطائرتين من طراز C919 حيث تربط رحلاتها بين مدينتي شنغهاي وتشنغدو الصينيتين.

ودُعي المراسلون والضيوف للقيام بجولة في الطائرة الأربعاء، مع تخصيص اليومين التاليين لزيارات ممثلي المجتمع المحلي.

وأضافت الحكومة أن الطائرة C919، التي هبطت في المدينة الثلاثاء، ستحلق حول جزيرة هونغ كونغ مرتين صباح السبت إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

وأشاد المسؤولون الأربعاء بالتصميم الديناميكي الهوائي المتقدم للطائرة، وأنظمة الدفع المتطورة.