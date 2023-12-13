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عطل فني يصيب طائرة متجهة من أمستردام إلى ديترويت والركاب يقضون 20 ساعة في قاعدة مهجورة

طائرة تابعة لخطوط "دلتا إيرلاينز"
طائرة تابعة لخطوط "دلتا إيرلاينز" Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال متحدث باسم شركة الطيران في مؤتمر صحفي، إنه تم تحويل رحلة "دلتا 135" التي انطلقت من أمستردام إلى ديترويت إلى مطار جوس باي كإجراء احترازي.

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اضطر أكثر من 200 راكب للانتظار ساعات عدة في قاعدة عسكرية كندية باردة ونائية بسبب خلل فني في طائرتهم التابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، ما استدعى إجراء هبوط اضطراري في أثناء رحلتهم المتجهة إلى ديترويت.

وقال متحدث باسم شركة الطيران في مؤتمر صحفي، إنه تم تحويل رحلة "دلتا 135" التي انطلقت من أمستردام إلى ديترويت إلى مطار جوس باي كإجراء احترازي.

وبعد أكثر من 20 ساعة تمكن الركاب الـ270 من استكمال رحلتهم إلى ولاية ميشيغان. انتظر المسافرون في مطار جوس باي لفترة تتراوح بين خمس وسبع ساعات على المدرج حتى وصول طائرة أخرى لنقلهم إلى ديترويت، حسبما أفاد ناثان جونسون.

وقال الركاب لشبكة "CBS Evening News" إن أحد محركي الطائرة قد واجه مشكلة في آلية تجميد الجليد، ما دفع الطيار إلى القيام بهبوط اضطراري في موقع يحتوي على مدرج يستوعب طائرة بذلك الحجم.

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