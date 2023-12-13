EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عن قرب.. لحظة إطلاق صواريخ القبة الحديدية من قواعدها

القبة الحديدية وهي تعترض صارخا في جنوب إسرائيل
القبة الحديدية وهي تعترض صارخا في جنوب إسرائيل Copyright Leo Correa/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تُظهر مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء ما وصفته باعتراضات القبة الحديدية لصواريخ أطلقها الجيش الإسرائيلي في الجنوب

اعلان

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الأربعاء يومها الثامن والستين ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18412 شخصا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث نزح 85% من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، شبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: جنود إسرائيليون يخربون البيوت والمتاجر وينشدون أغانٍ عنصرية ضد الفلسطينيين في غزة

هل بدأت لهجة الرئيس الأمريكي الداعمة كليّا لإسرائيل تتغير؟

نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين

الشرق الأوسط إسرائيل السياسة الإسرائيلية تدريبات عسكرية نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية