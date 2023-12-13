عن قرب.. لحظة إطلاق صواريخ القبة الحديدية من قواعدها

بقلم: يورونيوز

تُظهر مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء ما وصفته باعتراضات القبة الحديدية لصواريخ أطلقها الجيش الإسرائيلي في الجنوب

اعلان

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الأربعاء يومها الثامن والستين ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18412 شخصا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث نزح 85% من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، شبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض".