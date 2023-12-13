بقلم: يورونيوز

شاهد: الهلال الأحمر ينقذ رجلاً وزوجته من تحت الأنقاض في وسط غزة

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نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو لعملية إنقاذ رجلاً وزوجته من تحت أنقاض منزلهما الذي تهدم جرّاء القصف الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقُتل ابن الزوجين البالغ من العمر 22 عاماً خلال القصف الإسرائيلي.

وفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18,412 شخصا على الأقل، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

واضطر 1,9 مليون شخص للفرار من المعارك وانتقلوا الى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

كما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالى 18 في المئة من البنى التحتية في قطاع غزة تعرضت لأضرار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، استنادا إلى صورة التقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.