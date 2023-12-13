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فيديو: مقتل سبعة فلسطينيين مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مواقع في جنين

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية Copyright Mohammed Ballas/AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل سبعة فلسطينيين اليوم الأربعاء وأصيب عدد آخر وسط استمرار العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 68 شخصاً في الحي الشرقي وبمخيم جنين.

وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل في الحي الشرقي في جنين، الذي تم تطويقه بالكامل، بالإضافة إلى أربعة منازل أخرى في مخيم جنين، بحسب (وفا).

وكانت مديرية التعليم في جنين قد أوقفت الدراسة بالمدارس، وأعلنت التحول إلى التعليم عن بعد.

ونقلت (وفا) عن مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر قولها، إنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلبة، يتم تحويل التعليم اليوم الأربعاء عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم، وفي أي بلدة يكون فيها وُجود لقوات الاحتلال".

وقُتل أكثر من 200 شخص، واعتقل المئات في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في أكتوبر - تشرين الأول الماضي. 

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