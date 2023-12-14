فيديو: مقتل 11 شخصاً على الأقل مع استمرار العمليات الإسرائيلية في جنين

بقلم: يورونيوز

قُتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون اليوم الخميس مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

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وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 18 شخصاً على الأقل الخميس في محافظات الضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في جنين وحدها إلى 60 شخصاً على الأقل منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على عدة مستوطنات وبلدات إسرائيلية بغلاف القطاع يوم 7 أكتوبر - تشرين الأول.

وتمت مداهمة وقصف عدة منازل ومحلات تجارية بمخيم جنين وحي السيباط والشرقية بواسطة الطائرات الإسرائيلية المسيّرة.

ونقلت (وفا) عن نادي الأسير الفلسطيني قوله إن "عدد حالات الاعتقال في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال فجر الثلاثاء والمستمر حتى الساعة بلغ أكثر من 500، وقد جرى الإفراج عن أغلبيتهم بعد تحقيق ميداني تم معهم في معسكر (سالم)، فيما لم يتسنَّ التأكد من عدد مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، والأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل حملات الاعتقال".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن 280 فلسطينيا على الأقل قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال الفترة نفسها، قُتل أكثر من 18,600 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب العام 1967، وفي الأشهر الأخيرة نفذت قواتها مرارا عمليات دامية في جنين، أسفرت عن مقتل مسلحين وأطفال.