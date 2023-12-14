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ستولتنبرغ: ثمة خطر ألا يقف عدوان بوتين عند حدود أوكرانيا

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ Copyright Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن خطرا فعليا ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد.

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وأكد ستولتنبرغ أن هذا الاحتمال يجب أن يدفع حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي إلى الاستمرار في دعم كييف عسكريا. وأوضح "في حال انتصر بوتين في أوكرانيا ثمة خطر فعلي ألا ينتهي عدوانه هناك. دعمنا ليس صدقة بل هو استثمار في أمننا".

وأتى كلامه فيما أكد ارئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على طول خط الجبهة تقريبا في أوكرانيا.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لإقرار من بين مسائل أخرى، مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لا يزال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعارضها.

وحذر ستولتنبرغ من أن "وضع حد للمساعدة العسكرية لأوكرانيا سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب ولن يضع حدا لها".

وأضاف في ختام لقاء مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وعادل هو بإقناع الرئيس بوتين بأنه لن يكسب على أرض المعركة".

ومضى يقول "السبيل الوحيد لضمان أن يفهم الرئيس بوتين بأنه ليس بصدد الانتصار على أرض المعركة هو بالاستمرار في دعم أوكرانيا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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فلاديمير بوتين ينس ستولتنبرغ روسيا أوكرانيا بروكسل حلف شمال الأطلسي- الناتو