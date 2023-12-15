فيديو: بايدن يحث إسرائيل على توخي" الحذر" في حربها على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إسرائيل بـ"توخي المزيد من الحذر" من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب في قطاع غزة.

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وسُئل بايدن عما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص هجومها على غزة بحلول نهاية العام الجاري خلال خطابه بالمعهد الأمريكي الوطني للصحة، فرد قائلا: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين".

وأضاف موجهاً حديثه لإسرائيل: "لا تتوقفوا عن ملاحقة حماس، ولكن كونوا أكثر حذرا".

وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي على كل من إسرائيل وحليفتها الأساسية الولايات المتحدة بسبب العدد الهائل من القتلى والدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة من جرّاء الحرب الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس إن القضاء على حماس سيتطلب عدة أشهر.

وتقول إسرائيل إنها لن تتوقف عن حربها على القطاع إلا بعد القضاء على حماس. وتزامنت تصريحات غالانت مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إسرائيل لمناقشة جدول زمني لتقليص القتال في غزة.

أسئلة "صعبة"

وأكد ناطق باسم البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ترغب في أن تخفض إسرائيل حدة عملياتها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن ساليفان طرح خلال زيارته لإسرائيل الخميس "أسئلة صعبة" على المسؤولين الإسرائيليين حول سير هجومهم في قطاع غزة.

وأضاف كيربي "أظن أننا جميعا نريد أن تنتهي (الحرب) في أقرب وقت ممكن" مشددا على أن النزاع "يمكن ان يتوقف اليوم" لو استسلمت حماس "وهو أمر لا يبدو مرجحا راهنا".