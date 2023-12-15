شاهد: من باريس.. بدوي من إسرائيل يطالب حماس بالإفراج عن اثنين من أقربائه

بقلم: يورونيوز

طلب نواف الزيادنة، خلال اجتماع في المركز الأوروبي لليهودية في باريس، إطلاق سراح اثنين من أقربائه من البدو الفلسطينيين في إسرائيل احتجزتهما حماس في غزة، وأكد أنهما غير مرتبطين بالصراع بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية.

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طلب نواف الزيادنة، خلال اجتماع في المركز الأوروبي لليهودية في باريس، إطلاق سراح قريبيه البدو العرب الإسرائيليين اللذين احتجزتهما حماس في غزة كرهائن، وأكد أنهما غير مرتبطين بالصراع بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية.

في أثناء هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، احتجز أربعة من البدو العرب كرهائن.

تم الإفراج عن اثنين منهم في الأسابيع الماضية، ولكن أقارب الاثنين الآخرين لا يزالون ينتظرون أخبارهم، على الرغم من استئناف القتال في قطاع غزة.

احتُجِزَ يوسف خميس الزيادنة وأبناؤه حمزة وبلال وابنته عائشة، الذين يعملون في مزرعة حوليت على الحدود بين إسرائيل وغزة، من قِبَل عناصر من حركة "حماس" برفقة أكثر من 200 شخص من الإسرائيليين والأجانب.

تم تسليم عائشة وبلال خلال الهدنة التي استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحماس قبل استئناف إسرائيل قصفها للقطاع لكن يوسف وحمزة لا يزالان محتجزين ومعهما بدويان آخران وهما فرحان القاضي وسامر الطلالقة.