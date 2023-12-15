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شاهد: في الإكوادور.. مظاهرة لمناصرة فلسطين والمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة

لافتة لمناصرة فلسطين في الإكوادور
لافتة لمناصرة فلسطين في الإكوادور Copyright RODRIGO BUENDIA/
بقلم:  يورونيوز
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خرجت مظاهرة في عاصمة الإكوادور كيتو لمساندة الفلسطينيين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وأقيمت الوقفة أمام قناة تلفزيونية محلية لجذب الأنظار إلى ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

وتواجه إسرائيل انتقادات كبيرة بسبب سقوط ما لا يقل عن 18,787 فلسطيني جرّاء الحرب التي أحدثت دماراً هائلاً وأدت إلى نزوح حوالي مليونين شخص في القطاع.

ووجهت بعض الدول في أمريكا اللاتينية منذ اندلاع الحرب في غزة انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية، من بينها البرازيل وبوليفيا وتشيلي.

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