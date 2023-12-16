كانوا عراة الصدور وأحدهم رفع راية بيضاء.. معلومات جديدة عن المحتجزين الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أفاد الجيش أن يوتام حاييم وألون شمريز وسامر الطلالقة، وجميعهم في العشرينات من العمر، قتلوا بالرصاص خلال عمليات في مدينة غزة، مع مواصلة الدولة العبرية قصفها الجوي وعملياتها العسكرية البرية في القطاع المحاصر في إطار الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بينها وبين حماس.

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نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية معلومات جديدة عن مقتل المحتجزين الثلاثة عن "طريق الخطأ" في حي الشجاعية في قطاع غزة، بعدما اعتقد عناصر الجيش الإسرائيلي أنهم يشكلون "تهديدا".

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط في القيادة الجنوبية، قوله إن المحتجزين تمكنوا من الفرار من قبضة حماس قبل أن يقتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الحادث وقع عندما لاحظ أحد الجنود خروج ثلاثة أشخاص "مشبوهين" من مبنى قريب من نقطة تمركزهم.

وبحسب المعلومات الأولية، الشباب الثلاثة كانوا عراة الصدور، وأحدهم كان يحمل عصا رفع عليها راية بيضاء.

إلا أنه أحد الجنود أعتقد أن الشباب الذين تقدموا باتجاهه كانوا يحاولون إيقاعه في كمين، فأطلق النار عليهم، وصاح بالجنود المحيطين به.. ."إرهابيون".

وبحسب التحقيق، قتل الجندي، اثنين من الرجال، فيما فر الثالث، إلى داخل المبنى الذي خرج منه ولكنه أصيب برصاص الجندي. قبل أن يخرج قائد الكتيبة بعد لحظات من المبنى ويطلب من القوات وقف إطلاق النار.

وفي هذه الأثناء، سمعت القوات في المنطقة صوت شخص يصرخ "النجدة" باللغة العبرية. قبل أن يخرج الرجل الثالث من المبنى الذي التجأ إليه، وعندها أطلق جندي آخر النار وأرداه قتيلا.

وبعد وقوع إطلاق النار، التفت قائد الكتيبة إلى أن مظهر الرجل الثالث كان يبدو غريبا بعض الشيء، ليتبين له في ما بعد أنه محتجز إسرائيلي.

وفي ما بعد، تم نقل جثث المحتجزين الثلاث إلى إسرائيل، وتم التعرف على هوية أصحابها هناك.

وأفاد الضابط الإسرائيلي بأن الجندي الذي أطلق النار على اثنين من الرهائن قد انتهك البروتوكولات، وبالمثل فعل الجندي الثاني الذي أودى بحياة الرجل الثالث.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى الجيش الإسرائيلي تفهمه للأسباب التي دفعت الجنود لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكان الجيش قد أعلن الجمعة، أن يوتام حاييم وألون شمريز وسامر الطلالقة، وجميعهم في العشرينات من العمر، قتلوا بالرصاص خلال عمليات في مدينة غزة،

وكان الثلاثة من بين الذين خطفتهم حماس خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1139 شخصا، معظمهم من المدنيين قضى غالبيتهم في اليوم الأول، إضافة إلى احتجاز نحو 240 شخصا، حسب السلطات الإسرائيلية.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي بعد وقوع الحادث "يتم الآن إطلاع كافة القوات المقاتلة في الميدان على الدروس الفورية المستفادة من الحادث".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه "لمأساة لا تحتمل"، بينما وصف البيت الأبيض مقتل الرهائن الثلاث بأنه "خطأ مأساوي".