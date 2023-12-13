ما هي أهم الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة؟

بقلم: يورونيوز

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية زودت الولايات المتحدة إسرائيل بعشرات آلاف الأسلحة المتقدمة في حربها المتواصلة على قطاع غزة

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشر الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه" تم تزويد إسرائيل بقنابل ذات رؤوس حربية خارقة للتحصينات تُعرف باسم "بي إل يو-109" وهي مصممة لاختراق الخرسانة قبل أن تنفجر"، وأضافت أن حزمة المساعدات العسكرية شملت:" 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية".

وتابعت أنه وفقا لقائمة داخلية للحكومة الأمريكية للأسلحة شملت الذخائر التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل: " أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5400 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM، التي تحوّل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة ذكية".

وكان (البنتاغون) وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغ المشرعين الجمعة، عن إتمام صفقة ببيع آلاف قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس كما العادة.

وأعرب محللون عسكريون أمريكيون عن قلقهم من أن الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة على أوكرانيا لا تفرض على إسرائيل كما هو الحال مع أوكرانيا.

وقالت إليزابيث وارين، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، الاثنين: "من الخطأ أن تتجاوز إدارة بايدن الكونغرس للموافقة على بيع ذخيرة الدبابات لإسرائيل وسط أضرار غير مقبولة للمدنيين".

وفي سياق متصل، طالب بيرني ساندرز السيناتور الأمريكي، رئيس البيت الأبيض وقف تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري لأسباب إنسانية.

وقال ساندرز في تغريدة على منصة إكس: " يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة نتنياهو اليمينية حتى تتمكن من شن حربها المروعة ضد الفلسطينيين الأبرياء".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المشرعين الديمقراطيين مستائين من موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع قذائف مدفعية لإسرائيل متجاوزا الكونغرس.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سابقًا أن إدارة بايدن قد استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس. وأوضحت أيضًا أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وحذرت منظمة العفو الدولية في تقرير الأسبوع الماضي من أن "الولايات المتحدة قد تعتبر مشاركة في المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة زودتها بها، حيث يقع على عاتق جميع الدول واجب عدم المساهمة عن عمد في الأعمال غير المشروعة دوليا من قبل دول أخرى".

ومساء الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتا من أصل 193 قرارا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة حيث تسببت الحرب في إغراق مئات الآلاف من الفلسطينيين في وضع إنساني يائس.