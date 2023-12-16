"مات جائعا"... تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس

بقلم: يورونيوز

ووري الثرى جثمان سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي قتل الجمعة في قصف على مدينة خانيونس في قطاع غزة.

اعلان

شُيع صباح السبت جثمان سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي قتل الجمعة إثر قصف إسرائيلي على خان يونس. وأصيب في القصف أيضا مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي كان معه لتغطية القصف على مدرسة وسط خان يونس.

وأقيمت صلاة الجنازة على أبو دقة بحضور جموع من الفلسطينيين ومجموعة من الصحفيين بينهم المراسل وائل الدحدوح.

وحسب الجزيرة، ظل سامر أبو دقة ينزف ست ساعات بسبب عدم قدرة طاقم الإسعاف الوصول إليه نظرا للقصف الإسرائيلي.

وقالت والدة الصحافي أم ماهر وهي تنتحب "مات جائعا، ماتوا وليس لديهم شيئا يأكلونه، جائعين". وقُتل أكثر من 60 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام منذ بداية الحرب، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

تشييع جثمان مصور الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس تشييع جثمان مصور الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس للمزيد: https://bitly.ws/36eiN #فلسطين #غزة #حماس #إسرائيل #صحافة Posted by ‎Euronews عــربي‎ on Saturday, December 16, 2023

وقال المراسل وائل الدحدوح لوكالة فرانس برس من مستشفى ناصر بخان يونس "كنت أقوم بتغطية آثار غارة إسرائيلية أنا والمصور سامر أبو دقة وسط خانيونس بعدما أحدثت قتلى وجرحى. كان طاقم الدفاع المدني قد وصل قبلنا، وفي طريق عودتنا قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ أصبت بشظاياه في ذراعي اليمنى وفي خاصرتي".

وكان الدحدوح قد خسر زوجته وابنيه وحفيده في "غارة جوية إسرائيلية" طالت منزلا نزحوا إليه في قطاع غزة أواخر تشرين الأول / أكتوبر.