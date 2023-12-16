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شاهد: الأوكرانيون يزيلون الأضرار عقب هجوم ليلي روسي على خيرسون

إزالة آثار القصف على خيرسون
إزالة آثار القصف على خيرسون Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أسفر هجوم صاروخي نفّذته كييف على قرية تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا عن مقتل مدنيَين، وفق ما أفادت سلطات الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون السبت.

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ذكرت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعرضت لهجمات بطائرات روسية من دون طيار خلال الليل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإدارة السكان المحليين وهم يزيلون الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وقال الحاكم الإقليمي أولكسندر بروكودين، اليوم السبت، إن القصف أدى إلى إصابة شخصين في المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة خيرسون.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية إن طبيبًا أصيب عندما سقط حطام طائرة من دون طيار على مبنى المستشفى في المدينة الساحلية.

وفي وقت سابق من الصباح، ذكرت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية أنها أسقطت تسع طائرات بدون طيار إيرانية الصنع تديرها روسيا فوق منطقة خيرسون.

هجوم أوكراني

في المقابل، أسفر هجوم صاروخي نفّذته كييف على قرية تحتلها موسكو في جنوب أوكرانيا عن مقتل مدنيَين، وفق ما أفادت سلطات الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون السبت.

وقالت القوات الروسية إن الصاروخ أصاب قرية نوفا ماياشكا الواقعة على ضفة نهر دنيبرو التي تحتلها روسيا وعلى مسافة نحو 70 كيلومترًا شرق مدينة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.

آثار القصف على خيرسون
آثار القصف على خيرسونAP Photo

وقال المسؤول المعين من موسكو فلاديمير سالدو على تلغرام: "قتل مدنيان وأصيب (مدنيان) آخران"، موضحًا أن صاروخًا من طراز هايمارس أميركي الصنع سقط في قرية نوفا ماياشكا "في أثناء إيصال مساعدات إنسانية".

وأضاف سالدو أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أخرى أطلقتها كييف، مشيرًا إلى أن عسكريين كانوا يساعدون في ايصال المساعدات أصيبوا أيضًا.

وتابع أن "المصابين يتلقون الإسعافات الطبية اللازمة فيما تعمل أجهزة الطوارئ في الموقع".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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