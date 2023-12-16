EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجرحى يصلون إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف إسرائيلي مكثف

لحظة وصول المصابين إلى مستشفى ناصر
لحظة وصول المصابين إلى مستشفى ناصر Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 18800 شخص في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اعلان

أظهرت لقطات مصورة وصول جرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد غارات جوية كثيفة على المنطقة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد أدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 18800 شخص في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما أنه "لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف".

وأضافت توما أن "فرق الأونروا لا يمكنها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بواجباتها".

وقالت المسؤولة الأممية: "لا يمكننا إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالقصف".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعدام رجل في إيران متهم بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي

ماكرون سيقضي عيد الميلاد بصحبة قوات فرنسية في الأردن

فيديو: مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشابورة في غزة

إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني