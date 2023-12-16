شاهد: الجرحى يصلون إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف إسرائيلي مكثف

بقلم: يورونيوز

أدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 18800 شخص في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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أظهرت لقطات مصورة وصول جرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد غارات جوية كثيفة على المنطقة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد أدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 18800 شخص في القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما أنه "لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف".

وأضافت توما أن "فرق الأونروا لا يمكنها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بواجباتها".

وقالت المسؤولة الأممية: "لا يمكننا إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالقصف".