بقلم: يورونيوز

حرب غزة: إسرائيل تسعى لإبرام صفقة تبادل جديدة وحماس ترفع السقف: لا تفاوض قبل وقف الحرب

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شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على قطاع غزة الأحد بعد توعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمواصلة "الضغط العسكري"، على رغم مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق رهائن تحتجزهم حماس.

ونزلت عائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى شوارع تل أبيب السبت، وطالبت حكومة الدولة العبرية بإعداد خطة فورية تتيح الإفراج عنهم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة منهم "عن طريق الخطأ" خلال عملية داخل القطاع.

ورغم التهديد والوعيد، ألمح نتنياهو الى إعادة تفعيل التواصل مع قطر لإبرام اتفاق بشأن الرهائن.

وقال رئيس الوزراء "لدينا انتقادات شديدة لقطر، وأعتقد أنكم ستسمعون عنها في الوقت المناسب، لكننا نحاول الآن استكمال عملية استعادة رهائننا".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع يتواجد في دولة أوروبية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة هدنة ثانية تقود إلى صفقة تبادل. وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه تم عقد اللقاء.

في المقابل، أكدت حماس في بيان على تليجرام موقفها "بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، موضحة أنها "أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تخوضها إسرائيل منذ حوالي 3 أشهر ردا على هجوم حماس المباغت على الأراضي الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 18 ألفا و800 فلسطيني، تشكّل النساء والأطفال نحو 70 بالمئة منهم.