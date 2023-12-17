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شاهد: مسيرة في مدينة برايتون تضامنًا مع قطاع غزة

تحرك داعم لفلسطين في برايتون البريطانية
تحرك داعم لفلسطين في برايتون البريطانية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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جابت المسيرة شوارع وسط برايتون، حيث لوحت الحشود بالأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات.

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نظم مئات المتظاهرين مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة في مدينة برايتون الساحلية بجنوب شرق إنجلترا يوم الأحد.

ونشرت حملة برايتون للتضامن مع فلسطين على موقعها على الإنترنت أن المسيرة كانت بدعوة من 20 مجموعة محلية.

وجابت المسيرة شوارع وسط برايتون، حيث لوحت الحشود بالأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات.

ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الحادي عشر، تتزايد الإدانات في جميع أنحاء العالم مع التأثير المدمر للصراع على السكان المدنيين في غزة.

وسوت الحرب أجزاء كبيرة من شمال غزة بالأرض، وقتلت آلاف المدنيين، ودفعت معظم السكان إلى الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر، حيث يعيش الكثيرون في ملاجئ مكتظة ومخيمات.

وقد فر حوالي 1.9 مليون فلسطيني – ما يقرب من 85% من سكان غزة – من منازلهم.

المصادر الإضافية • أ ب

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