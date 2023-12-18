الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوب لبنان يزعم أنها تعود لحزب الله

بقلم: يورونيوز

أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخًا سقط على بعد أمتار من موكب تشييع أحد قتلى حزب الله في بلدة عيتا الشعب.

اعلان

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة زعم أنها ضربات على أهداف لحزب الله في لبنان.

هذا وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات، استهدفت أطراف الناقورة وعيتا الشعب وطيرحرفا وتلال اللبونة جنوبي لبنان، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخًا سقط على بعد أمتار من موكب تشييع أحد قتلى حزب الله في بلدة عيتا الشعب.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وعيترون ويارون وبليدا وميس الجبل والخيام.

وفي بلدة الماري، أصيب مزارع بجروح بعد استهداف حفارته الزراعية بقذيفة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية.

في المقابل، استهدف حزب الله للمرة الأولى بسلاح المدفعية منصتين للقبة الحديدية شمالي مستوطنة كابري مؤكدًا "تحقيق فيهما إصابات دقيقة".

كما أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع الحمرا قبالة القطاع الغربي جنوبي لبنان.