شاهد: مظاهرة في إندونيسيا رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

شهدت ولايات ومدن أميركية يوم أمس السبت مظاهرات منددة "بالفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة".

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احتشد أكثر من 3000 متظاهر وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية والإندونيسية ويحملون ملصقات تدين أميركا وإسرائيل، في الشارع الرئيسي في وسط مدينة جاكرتا خارج السفارة الأميركية التي تخضع لحراسة مشددة.

وشهد الاحتجاج هتافات مؤيدة للفلسطينيين، حيث حثّ المشاركون الولايات المتحدة على إجبار إسرائيل على وقف هجماتها على غزة.

ويأتي الاحتجاج بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل "ملتزمة أكثر من أي وقت مضى" بالحرب ضد حماس.

مسيرات في عدد من الدول

وشهدت ولايات ومدن أميركية يوم أمس السبت مظاهرات منددة بما وصفوه "المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة".

وجابت مسيرة جماهيرية شوارع مدينة شيكاغو الأميركية، طالب خلالها المشاركون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، و"محاكمة قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب"، ورفعوا صورا ولافتات لضحايا الحرب من الأطفال.

مظاهرة داعمة لفلسطين في واشنطن Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP

وشهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس السبت، مظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، بمشاركة نحو 1500 شخص تجمعوا في ساحة هيرمان بمنطقة كروزبرغ تحت عنوان: "التضامن مع فلسطين"، حاملين في أيديهم كشافات وبالونات مضيئة، قبل أن يسيروا نحو منطقة مهرينغدام مرددين هتافات مثل "وقف إطلاق النار الآن"، و"تحيا فلسطين".

كذلك، تجمع آلاف الأشخاص في مدينة جنيف السويسرية للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث سار أكثر من 8 آلاف متظاهر من ساحة "Parc Des Cropettes" إلى أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف رغم الطقس البارد.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، انطلقت أمس السبت، مظاهرة نددت بالحرب على غزة، حيث تجمع المشاركون بها تلبية لدعوات العديد من منظمات المجتمع المدني، رغم الأجواء الباردة والممطرة.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا، السبت، مسيرة منددة بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، شارك فيها آلاف الأشخاص، واستمرت حتى ساعات المساء، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا للإبادة الجماعية" و"ووقف إطلاق نار دائم" و"غزة حرة".

وفي إسبانيا أيضًا، جال المئات في شوارع مدينة برشلونة حاملين الأعلام الفلسطينية وشاركوا في هتافات تطالب بـ "تحرير" فلسطين.