البيت الأبيض يستنكر تصريحات ترامب بشأن الهجرة ويصفها بأنها "فاشية وغير أميركية"

بقلم: يورونيوز

دان البيت الأبيض الأحد دونالد ترامب لاستخدامه ما وصفه بأنه خطاب أشبه بالفاشي بعد أن قال الرئيس السابق إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

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كذلك اتّهم البيت الأبيض ترامب بـ"الإشادة بالدكتاتوريين" لاستخدامه اقتباسات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تجمع حاشد السبت في ولاية نيوهامشر التي ستختار الشهر المقبل مرشحاُ جمهورياُ لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض آندرو بيتس "إن ترداد الخطاب المقيت للفاشيين ودعاة تفوّق العرق الأبيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة جميع الأميركيين وحقوقهم وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة".

وقال في بيان "إنه عكس كل ما نمثله كأميركيين".

والهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسبق أن استخدم ترامب الشعبوي اليميني المتشدد الخطاب التحريضي نفسه ضد مهاجرين في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري محافظ في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه الأحد استخدم الخطاب للمرة الأولى في تجمع سياسي.

وقال ترامب في تجمّع انتخابي في دورهام في ولاية نيوهامشر "أعتقد أن العدد الحقيقي هو 15 أو 16 مليون شخص"، وشدد على وجوب بذل كثير من الجهود إذ "إنهم يسممون دماء بلادنا"، من دون أعطاء أي دليل على الأعداد التي ذكرها.

ثم اقتبس ترامب من بوتين الذي سبق أن أشاد به على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، لدعم توصيفه للوائح الاتهامية الجنائية الكثيرة ضده بأنها اضطهاد سياسي.

وقال ترامب "حتى فلاديمير بوتين... يقول إن الاضطهاد الذي يمارسه بايدن، وهذا اقتباس، بدوافع سياسية ضد منافسه السياسي جيد جداً لروسيا، لأنه يظهر تعفّن النظام السياسي الأميركي".

وترامب هو الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، وقد وجّه إليه أيضا أحد منافسيه انتقادات.

وقال الحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي في تصريح لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية "لقد أصبح أكثر جنونا"، مضيفا "لا يمكننا الفوز على بايدن بشخص يتحدّث على هذا النحو عن مهاجرين في هذا البلد".

لكن حليف ترامب ليندسي غراهام أبدى دعما للرئيس السابق قائلاً "لا تهمني اللغة التي يستخدمها الناس طالما نتعاطى (مع الهجرة) بالشكل الصحيح".

مؤخرا كثّف بايدن البالغ 81 عاماً انتقاداته المباشرة لترامب البالغ 77 عاما، واصفاً إياه بأنه تهديد للديمقراطية، في حين تظهر الاستطلاعات تأخره عن قطب العقارات قبل أقل من عام على موعد الانتخابات.

في الشهر الماضي، اتّهم بايدن الذي هزم ترامب في انتخابات 2020، الزعيم الجمهوري بترداد مواقف الزعيم النازي أدولف هتلر عبر توصيفه خصومه بأنهم "حشرات".

وقال بيتش "لطالما قال الرئيس بايدن إن من مسؤولية قادتنا جمع البلاد حول قيمنا المشتركة، وليس تفريق الأميركيين بالكراهية والوحشية أو تهديد الحريات الأساسية التي تأسست أمتنا لحمايتها".