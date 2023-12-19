بقلم: Euronews

وطالب وزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع في بيان الثلاثاء بـ"ردّ دولي قوي" على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.

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وقال الوزراء في بيان أصدرته الحكومة الألمانية "ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي وسريع وموحد، وخصوصا من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة المتكررة لكوريا الشمالية".

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تسريع تعزيز القدرات النووية لبلاده وحذر واشنطن من اتخاذ "قرار خاطئ" عقب إشرافه على إطلاق صاروخ بالستي هو الأقوى في ترسانة بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية.

واضاف الوزراء في بيانهم "نحن، وزراء خارجية كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في 18 كانون الاول/ديسمبر من جانب كوريا الشمالية".

وتابعوا "نبدي قلقنا البالغ حيال أي نقل محتمل الى كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ البالستية أو تلك النووية، الامر الذي يشكل تهديدا أكبر للسلام والاستقرار في المنطقة والكوكب برمته".