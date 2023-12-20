للمرة الأولى في تاريخ فرنسا.. تولي رئيس الاستخبارات الداخلية قيادة الاستخبارات الخارجية

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو إن نيكولا ليرنر سيحل مكان دبلوماسي مخضرم لرئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي.

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وهي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس سابق للمديرية العامة للأمن الداخلي منصب رئيس الاستخبارات الخارجية.

من هو نيكولا ليرنر؟

ليرنر موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاما، تخرج من كلية الدراسات العليا ENA في نفس العام مع الرئيس ايمانويل ماكرون ويقال إنه مقرب منه.

وهو معروف بأنه مجتهد وكتوم وأمضى حياته المهنية في وزارة الداخلية حيث عمل بشكل أساسي على الأمن القومي وأصبح رئيسا للمديرية العامة للأمن الداخلي في عام 2018.

وحل مكان برنار إيمي الدبلوماسي الذي كان سفيرا لفرنسا في لبنان وتركيا وبريطانيا والجزائر والأردن قبل تعيينه لرئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي في عام 2017.

أجرى إيمي إصلاحات داخل المديرية العامة للأمن الخارجي مع زيادة موازنة الوكالة. ويزعم إنه ساهم في تحسين العلاقات مع وكالة الأمن الداخلي.

لكن كثيرين انتقدوا رئاسته للمديرية العامة للأمن الخارجي لفشلها في توقع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وسلسلة من الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية السابقة مالي وبوركينا فاسو والنيجر.