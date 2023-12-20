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تقرير: 25 ألف طفل فلسطيني فقد أحد والديه على الأقل في غزة

أطفال فلسطينيون نازحون يقيمون في مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة
أطفال فلسطينيون نازحون يقيمون في مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة Copyright Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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أفاد تقرير صدر عن المرصدالأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان هناك نحو 25 ألف طفل فلسطيني فقد أحد والديه أو كليهما منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأوضح التقرير ان نسبة كبيرة من الأطفال تحت سن 18 عاماً، الذين يشكلون 47 في المئة من سكان قطاع غزة يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية كالاكتئاب أو الحزن أو الخوف.

وتفيد تقارير صدرت عن اليونيسف أن أكثر من 5000 طفل قُتلوا وآلافاً آخرين أصيبوا بجراح. ويُقدّر أن 1.7 مليون شخص في قطاع غزة هُجّروا، وأكثر من نصفهم أطفال، وقد نفدت إمدادات المياه والأغذية والوقود والأدوية، كما تدمرت منازل الأطفال وتشتت أسرهم. "

ويظهر الفيديو مشاهدا ومقابلة مع الطفل أحمد جابر والذي فقد كلا والديه في 13 أكتوبر/تشرين الأول بينما كانوا ينزحون من شمال غزة إلى الجنوب.

استيقظ أحمد في المستشفى يتيما. ولا يتذكر شيئًا سوى أنه كان في سيارة برفقة والده ووالدته وعمه تحت القصف الإسرائيلي.

قتل والد ووالدة أحمد وأصيب هو وشقيقه بجروح خطيرة. وكانت شقيقتاه في سيارة أخرى ولم يصابا بأذى. ويقول أحمد: " لم نتمكن حتى من دفن والدينا.. أريد ان افتح معملا واتكفل باخواتي.".

امتنع أكثر من 625 ألف طفل فلسطيني في القطاع من التعليم المدرسي، ووفقا لليونيسف تعتبر غزة أخطر مكان في العالم للأطفال.

المصادر الإضافية • أ ب

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