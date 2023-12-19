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بعد اقتحامهم بيتًا في جنين.. جندي إسرائيلي يقول لزملائه: "أتمنى لكم ممارسة الجنس على شاطئ غزة"

جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية
جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellalيورونيوز
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لا يوجد أيّ مؤشر على تاريخ تسجيل الفيديو، لكن موضوع الحديث الذي دار بين الجنود يُشير إلى أنّ ذلك تمّ منذ بداية الحرب في غزة.

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أوقف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الجنود بعد ظهورهم في مقطع فيديو نشره أحدهم على تلغرام، وهم يدخنون النرجيلة ويمزحون أمام معتقلين فلسطينيين مكتوفي الأيدي ومعصوبي الأعين.

ويُظهر الفيديو الذي تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات خلال اليومين الماضيين، الجنود وهم يضحكون ويأكلون وجبات خفيفة بينما يجلس سبعة فلسطينيين على الأقل معصوبي الأعين على الأرض بنفس الغرفة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ولا يوجد أيّ مؤشر على تاريخ تسجيل الفيديو، لكن موضوع الحديث الذي دار بين الجنود يُشير إلى أنّ ذلك تمّ منذ بداية الحرب في غزة.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "سلوك الجنود في مقطع الفيديو مؤسف جدا، ويتناقض بشكل صارخ مع قيم الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أنه وبعد جلسة تأديبية، تم إيقاف جنود الاحتياط عن الخدمة حتى إشعار آخر.

وبلغة عبرية يسأل الجنود بعضهم البعض عمّ يرغبون في القيام به حيث يُجيب أحدهم: "أقسم، أنني لم أتخيل جنين، هكذا. وماذا يمكنني أن أقول لك. سأريهم ما الذي يوجد أمامي"، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يحتجزونهم.

ويقول آخر: "ليس هذا ما تصورناه في جنين. تناول وجبة خفيفة مالحة ... بالإضافة إلى كل الأشياء الأخرى". ويُمكن الإستماع إلى أحدهم وهو يسأل زميلا له: ""ماذا تتمنى لنا يا أفيزمير؟ "، ليردّ الآخر: "أخذ حمام".  

يليه سؤال آخر: "ماذا تتمنى لنا؟" وتأتي إجابة جندي آخر: "الاسترخاء على شاطئ غزة". ليُبادر الشخص الذي سبق وأن طرح الأسئلة: "وأنت ياجيمي ماذا تتمنى لنا؟ فيردّ جيمي " ممارسة الجنس على شاطئ غزة".

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