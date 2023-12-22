بقلم: يورونيوز

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى يوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

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قصف الجيش الإسرائيلي بعنف جنوب قطاع غزة وخصوصاً خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، وذلك في خضمّ مفاوضات وضغوط للتوصّل إلى هدنة في الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بعد يومين لم يشهدا إطلاق صواريخ، في اتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية.

وفي نيويورك، أرجأ مجلس الأمن الدولي مرة أخرى التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث قتل أكثر من عشرين ألف شخص، وفق حكومة حماس، ونزح أكثر من 85 في المئة من السكان.

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:

كندا تعتزم منح تأشيرات مؤقتة لسكان غزة من أقارب مواطنيها

أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أنّ كندا ستضع اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.

وقال الوزير للصحافيين إنّ حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).

وأضاف "نحن نعلم أنّ العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبّائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفاً بأنّه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكّر الوزير بأنّ "كندا لا تحدّد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.