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الاتحاد الأوروبي يفرج عن 150 مليون يورو كمساعدة لتونس

الرئيس التونسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية في القصر الرئاسي في قرطاج، تونس.
الرئيس التونسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية في القصر الرئاسي في قرطاج، تونس. Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، على ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية "اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الاربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار".

وأوضحت "ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 تموز/يوليو 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل".

وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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