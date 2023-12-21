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"العدالة تحققت أخيراً".. أخلي سبيله بعد 48 عاماً خلف القضبان لإدانته بجريمة لم يرتكبها

رد فعل جلين سيمونز بعد خروجه من قاعة المحكمة بعد أن حكم القاضي بالموافقة على "براءته الفعلية"
رد فعل جلين سيمونز بعد خروجه من قاعة المحكمة بعد أن حكم القاضي بالموافقة على "براءته الفعلية" Copyright Doug Hoke/The Oklahoman/Gannett
بقلم:  يورونيوز
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بُرّئ رجل يبلغ 71 عاماً في ولاية أوكلاهوما الأميركية بعدما أمضى نحو 50 سنة في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها.

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ويُعدّ غلين سايمنز، وهو من أصحاب البشرة السوداء، أكثر سجين يقبع وراء القضبان قبل أن يُبرّأ في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وأُفرج عن سايمنز في تموز/يوليو بعد أن أمضى 48 عاماً وشهراً واحداً و18 يوماً في السجن.

وكان حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس، بالإعدام سنة 1975 لقتلهما في العام السابق موظفاً  يبلغ 30 سنة في متجر خلال عملية سطو في إدموند بأوكلاهوما.

وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقاً إلى السجن مدى الحياة.

ودين كل من سايمنز وروبرتس استناداً فقط إلى شهادة زبونة مراهقة، كانت قد أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو لكنّها نجت.

وتعرّفت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقاً لاحقاً شكك في مصداقية اختيارها.

وأكّد الرجلان خلال محاكمتهما أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.

وأسقطت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية إيمي بالومبو التهمة عن سايمنز في تموز/يوليو، وأعلنت براءته خلال جلسة الثلاثاء في محكمة أوكلاهوما.

وقال سايمنز في تصريح أمام الصحافيين "إنه اليوم الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة جداً"، مضيفاً "يمكننا القول إن العدالة تحققت أخيراً".

رد فعل جلين سيمونز بعد خروجه من قاعة المحكمة بعد أن حكم القاضي بالموافقة على "براءته الفعلية"
رد فعل جلين سيمونز بعد خروجه من قاعة المحكمة بعد أن حكم القاضي بالموافقة على "براءته الفعلية"DOUG HOKE/THE OKLAHOMAN/Gannett

وكان أُفرج عن روبرتس في العام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وقد يكون سايمنز أهلاً للحصول على تعويض.

وقال "ما حدث لا يمكن إلغاؤه، لكنّ المحاسبة ممكنة، وهذا ما أسعى إليه راهناً".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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