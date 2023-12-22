شاهد: توقيف أكثر من 300 شخص في تركيا يشتبه بصلتهم بداعش

بقلم: يورونيوز

ألقت السلطات التركية القبض على 304 أشخاص للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعدما شنّت عملية واسعة النطاق ضدّ التنظيم، حسبما أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا الجمعة.

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ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة، من بينها اسطنبول وأنقرة، في إطار عملية أُطلق عليها اسم HEROES-34.

وقال يرلي كايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّه تمّ توقيف 86 مشتبهاً بهم في اسطنبول وحدها. وأضاف "سنستمر في محاربة الإرهاب بكلّ إصرار حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي".

وشهدت تركيا عدداً من الهجمات بين عامي 2015 و2017، نُسب بعضها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أسفر هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول تبنّاه التنظيم، عن مقتل 39 شخصاً، بينما قُتل 109 أشخاص في 2015 في هجوم آخر نُسب إلى التنظيم الجهادي أمام محطّة قطارات أنقرة المركزية.