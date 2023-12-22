بقلم: العراق

مونديال الأندية: سيتي يتوج باللقب للمرة الاولى باكتساحه فلوميننسي 4-0

اعلان

توّج مانشستر سيتي الإنكليزي بطل أوروبا بلقب مونديال الأندية في كرة القدم للمرة الاولى في تاريخه باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية، الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية.

وفرض الارجنتيني خوليو ألفاريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (1 و88) وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين (72)، فيما سُجل الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل قائد فلوميننسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27).

وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة حيث رفع عدد انتصاراته إلى اربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013.