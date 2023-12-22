سواريز يلتحق بميسي في إنتر ميامي الأمريكي

بقلم: يورونيوز

دوّن سواريز اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة باحتلاله المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ النادي الكاتالوني مع 195 هدفاً، في حين فرض نفسه كأفضل هداف مع منتخب بلاده (68 هدفا).

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انضم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعاقده لمدة عام مع إنتر ميامي قادماً من غريميو بورتو أليغري البرازيلي، حسب ما أفاد الجمعة النادي الأمريكي لكرة القدم.

وارتدى سواريز وميسي (36 عاما لكل منهما) قميص برشلونة بين عامي 2014 و2020، وقاداه للفوز بأربعة ألقاب في الدوري وبمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.

قال خورخي ماس، أحد مالكي إنتر ميامي "يسعدنا أن نرحب بالمهاجم العالمي لويس سواريز (...) الذي قدّم موسما رائعا في الدوري البرازيلي. سيكون أحد لاعبينا الأساسيين".

واختير سواريز أفضل لاعب ومهاجم في الدوري البرازيلي الموسم الماضي لصالح غريميو، وسجل 26 هدفاً ومرر 17 كرة حاسمة في 53 مباراة.

ونجح إنتر ميامي الذي يتشارك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكهام في جمع رباعي برشلونة السابق، حيث إلى جانب ميسي وسواريز يدافع عن ألوان النادي الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ودوّن سواريز اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة باحتلاله المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ النادي الكاتالوني مع 195 هدفاً، في حين فرض نفسه كأفضل هداف مع منتخب بلاده (68 هدفا).

وقال سواريز في بيان نشره إنتر ميامي على موقعه الرسمي "أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. أنا متحمس للبدء ومستعد للعمل حتى يصبح حلم الفوز بألقاب أخرى مع هذا النادي العظيم حقيقة".

ودافع سواريز أيضاً في مسيرته الناجحة داخل المستطيل الأخضر عن أياكس أمستردام الهولندي (2007-2011) وليفربول الإنكليزي (2011-2014) وأتلتيكو مدريد الإسباني (2020-2022).